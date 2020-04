Uova di Pasqua donate ai bambini di Castelli [FOTO]

CASTELLI – L’Amministrazione comunale e i Carabinieri forestali del Comando di Castelli, in collaborazione con la Protezione civile hanno donato ai bambini un uovo di Pasqua. L’iniziativa è stata pensata per alleviare il peso dell’isolamento ai bambini, che sono i cittadini che più di tutti soffrono le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Coronavirus, e dimostrare una vicinanza a loro e alle loro famiglie.

“Abbiamo pensato insieme ai Carabinieri forestali di acquistare queste uova e consegnarle ai nostri bambini per auguragli una buona Pasqua, seppur forzatamente casalinga, e ringraziarli per il sacrificio che stanno facendo in questa emergenza” – commenta il Sindaco Rinaldo Seca – “Ringrazio i Carabinieri forestali e i volontari della Protezione civile che si sono occupati della consegna.”