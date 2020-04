Marsilio: “Con 10 milioni di euro apriremo il Covid-Hospital a Pescara”

Sarà realizzato la Palazzina Ex IVAP adiacente all’Ospedale. 7 milioni arriveranno dallo Stato, 3 da Banca d’Italia. Aperto entro fine mese

PESCARA – Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha parlato oggi, 6 aprile 2020, in conferenza stampa, dell‘Ospedale Covid di Pescara. “Abbiamo cercato spazi adeguati dove realizzare il nosocomio Covid-19, che potessero anche essere messi in sicurezza -ha detto il Governatore- Non é stato facile. Dopo sopralluoghi e verifiche di fattibilità, abbiamo individuato la Palazzina Ex IVAP adiacente all’Ospedale Civile, collegata a questo ma al contempo separata dagli altri reparti. Abbiamo lavorato per cercare di capire in quanti giorni e con quanti soldi si poteva realizzare questa struttura. Abbiamo fatto riunioni. Il giorno 2 abbiamo inviato la richiesta ufficiale a nome del soggetto attuatore al Capo del Dipartimento di Protezione Civile Dottor Angelo Borrelli e al Commissario Dottor Domenico Arcuri. Ieri sera é arrivata la risposta positiva, notificata stamattina, del Dottor Borelli che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto, attinti dal Fondo costituito per l’emergenza nazionale. Inoltre, la Banca d’Italia, attraverso il vice direttore generale dottor Cipollone, ha annunciato il contributo di 3 milioni di euro. Con 10 milioni di euro si potrà realizzare il Progetto dell’Ospedale Covid-19. Se dovesse mancare qualche spicciolo la Regione è pronta ad intervenire”.

“Oggi pomeriggio, finita a conferenza stampa, verrà fatta immediatamente una riunone operativa con tutti gli uffici tecnici coinvolti. Lavoreranno tutti i giorni, Pasqua e Pasquetta inclusi, ma martedì della prossima settimana potremo procedere all’affidamento della progettazione dei lavori. Entro 24 ore si procederà all’apertura del cantiere. Entro 14 giorni saranno allestiti i primi 20 posti letto e successivamente si procederà ad ampliare il progetto”, ha concluso Marsilio.