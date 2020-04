Terremoto de L’Aquila 2009, il videomessaggio di Marsilio

“Non vediamo l’ora di poter dare finalmente il segnale della ripartenza e per questo so che ci ritroveremo tutti insieme per rimboccarci le maniche e per guardare nuovo avanti”

REGIONE – Sul portale YouTube della Regione Abruzzo è stato pubblicato il videomessaggio del presidente Marco Marsilio, in occasione dell’undicesimo anniversario del terremoto che ha sconvolto L’Aquila e l’Abruzzo. Ecco quanto ha riferito il Governatore: “Undici anni fa un terribile terremoto sconvolgeva la città dell’aquila e gran parte del territorio della Regione Abruzzo. Questa notte la celebrazione di questo anniversario si è tenuta in una maniera molto insolita e più triste del solito con senza la partecipazione dei cittadini con la presenza soltanto del Sindaco, del Prefetto del Sindaco di rappresentanza dei comuni del cratere, con i rintocchi che hanno scandito 309 volte quante erano state le vittime il silenzio della piazza in piazza duomo.

Nel frattempo sono accadute altre cose, c’è stato tre anni e mezzo fa un altro gravissimo terremoto che ha colpito buona parte dello stesso territorio colpito già dal primo cratere e un’altra parte importante soprattutto verso la provincia di Teramo, del territorio abruzzese. Mentre si stava ancora cominciando a lavorare alla ricostruzione per L’Aquila c’è ancora molto da fare per completare la ricostruzione, arriva a quest’altro terribile flagello: il Coronavirus, l’epidemia che sta cambiando le nostre vite e inquietando il nostro futuro.

Gli abruzzesi hanno dimostrato di saper essere resilienti cioè di saper trovare dentro di sé la forza per reagire di fronte alle sventure. alle catastrofi. Sapremo farlo stiamo lo già facendo anche oggi anche del futuro. Rispettando le regole, il contenimento del contagio, la reclusione, l’auto reclusione che ci siamo tutti imposti, sconfiggeremo il prima possibile anche questo virus, anche questo nemico insidioso e tutti insieme risorgeremo. Torneremo a ricostruire, i cantieri sono pronti, non vediamo l’ora di poter dare finalmente il segnale della ripartenza e per questo so che ci ritroveremo tutti insieme per rimboccarci le maniche e per guardare nuovo avanti”.