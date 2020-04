L’Aquila, Biondi ai Sindaci d’Italia: “Dovete credere nella speranza”

Il Sindaco si é rivolto in modo particolare ai Sindaci dei territori più colpiti dal Covid 19: “Tornate a sperare insieme ai vostri concittadini”

L’AQUILA – In occasione della commemorazione dell’undicesimo anniversario del terremoto che sconvolse l’Aquila, provocando 309 il Sindaco Pierluigi Biondi si é rivolto a tutti i colleghi d’Italia, in particolar modo a quelli dei territori maggiormente colpiti dal Coronavirus che da settimane sono in prima linea, insieme al personale ospedaliero.

Come riporta l’Ansa, a loro ha voluto dire che, nonostante il dolore, la profonda sofferenza e il sentimento di impotenza davanti alle migliaia di lutti che colpiscono familiari e amici, devono assolutamente credere nella speranza, devono tornare a imparare a sperare insieme ai loro concittadini.

“Non è un imperativo per la sopravvivenza, ma per un futuro nuovo, dove la speranza diventi fattrice di storia, tensione verso uno scopo, impegno per un nuovo umanesimo”, ha concluso Biondi.