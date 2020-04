Ospedale Covid a Pescara, il commento di Guerino Testa

PESCARA – “É un risultato storico, per Pescara e l’Abruzzo, quello ufficializzato oggi pomeriggio in conferenza stampa dal presidente Marsilio circa la riconversione del cosiddetto palazzo rosso, ex sede Ivap, a Pescara, ad ospedale covid. Una struttura sottoutilizzata da anni che, in tempi brevissimi potrà diventare un piccolo Spallanzani”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa esprime la sua “massima soddisfazione per l’operato della Giunta Marsilio che, in poche ore, ha realizzato un progetto miracoloso e lungimirante che consentirà da un lato di separare i pazienti affetti da coronavirus dagli altri reparti, e dall’altro di dotare la Asl di un ulteriore ed efficiente impianto permanente. I tempi celeri riguarderanno anche la messa in opera – rimarca il Consigliere – immediatamente dopo Pasqua, infatti, si darà il via all’apertura dei cantieri con turni di lavoro di 24 ore. Un’operazione di oltre 11 milioni di euro – conclude Testa – per la quale va un doveroso e speciale ringraziamento alla Protezione civile e alla Banca d’Italia con il suo vice direttore generale, l’abruzzese Piero Cipollone, per l’importante contributo mosso di 3 milioni”.