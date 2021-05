Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 349 ricoverati, 26 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 5 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 85 nuovi positivi, 3 deceduti, 60.613 guariti, 8.612 attualmente positivi, 360 ricoverati in area medica, 26 ricoverati in terapia intensiva , 7.991 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL 5 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo undici Comuni che sono ancora in zona rossa: e cioè, in Provincia di L’Aquila Capitignano e Oricola Sante Marie, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Barisciano, San Pio delle Camere; in Provincia di Teramo Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto a cui si aggiunge il Comune di Martinsicuro.

Nella giornata di ieri l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha comunicato che gli studenti potranno sottoporsi a test antigenici anche in farmacia, dopo l’approvazione in giunta regionale dell’accordo sottoscritto con le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private. Una prima fase dello screening antigenico sulla popolazione scolastica si era già svolto nei mesi scorsi, “ma l’attuale evoluzione della curva pandemica – spiega l’assessore – impone di dedicare particolare attenzione nell’adozione di ulteriori misure di prevenzione in contesti potenzialmente a rischio, come appunto la scuola”.

Potranno accedere (su base volontaria) allo screening in farmacia tutti gli studenti frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado: per i minorenni sarà necessario il consenso dei genitori o dei tutori legali, mentre i maggiorenni potranno procedere autonomamente. Eventuali casi positivi dovranno essere successivamente confermati dal tampone molecolare.

“L’utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito scolastico – aggiunge l’assessore – pur considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, accelera comunque la diagnosi di casi sospetti di Covid 19 e consente di individuare rapidamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi ed evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento. Anche il Ministero, in una specifica circolare, rileva come grazie all’uso di tali test rapidi sia stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in altro modo”.

“L’Italia é pronta a dare il benvenuto al mondo“, così ha detto il premier Mario Draghi in occasione del G20. Da metà maggio l’Italia apre le frontiere ai turisti stranieri, anticipando di un mese l’entrata in vigore del Green Pass, al quale dovrà poi uniformarsi. Prima però si potrà entrare in Italia e spostarsi tra Regioni in sicurezza grazie ad un pass nazionale che attesterà l’avvenuta vaccinazione, la certificata negatività rilevata grazie ad un test antigenico o molecolare affettuato nelle 48 ore precedenti o la certificata guarigione dal Covid.