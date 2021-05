Su Nonsolomusica Radio intervista a Piero Mazzocchetti: ecco quando

Il 7 maggio dialogando con Lara Molino in diretta l’artista parlerà della sua brillante carriera di cantante, musicista, uomo dello spettacolo

SAN SALVO – Venerdì, 7 maggio, tornano le interviste in diretta su Nonsolomusica Radio. Lara Molino, direttrice artistica della radio web e dell’associazione culturale Nonsolomusica, intervisterà il bravissimo tenore abruzzese, Piero Mazzocchetti.

Alle 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, Mazzocchetti parlerà della sua brillante carriera di cantante, musicista, uomo dello spettacolo.

All’età di sette anni, Piero si avvicina allo studio del pianoforte e frequenta il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. A sedici anni inizia a esibirsi nei pianobar. Terminati gli studi, nel dicembre del 1998, accetta un contratto in un locale di Monaco di Baviera. Incide il suo primo disco dal titolo “L’eternità”, in Germania per la Universal.

Dopo il grande successo ottenuto in Germania, nel 2007, invitato da Pippo Baudo, partecipa al Festival di Sanremo, con la canzone “Schiavo d’amore”, composta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra. Nel 2013 esce il suo album “Parlami d’amore Mariù”. Piero Mazzocchetti oltre ad essere un amato e raffinato interprete, ascoltato e seguito in diversi paesi del mondo è anche uno stimato insegnante, ha fondato la Crossover Academy. Appuntamento, dunque, a venerdì, per conoscere più da vicino il Maestro Mazzocchetti.