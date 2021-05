Cerrano, ponte ciclopedonale: consegnati i lavori di manutenzione

TERAMO – Sono stati consegnati alla ditta D’Ostilio i lavori riguardanti l’intervento di manutenzione sul ponte ciclopedonale in legno sul torrente Cerrano, nel comune di Silvi. Nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà al Comune, la Provincia, che lo ha realizzato, ha stanziato 55 mila euro per lavori urgenti di manutenzione.

“Il ponte sarà fruibile per la stagione estiva già da fine maggio – dichiara la consigliera Beta Costantini che ha seguito l’iter amministrativo – e questo per la nostra comunità è molto importante perchè il manufatto in legno viene molto utilizzato anche dai cittadini oltre che dai turisti e rappresenta una valida alternativa alla mobilità tradizionale”.

Nei giorni scorsi la causa era stata perorata anche dal vicesindaco Fabrizio Valloscura che – nella foto – insieme a Beta Costantini aveva incontrato il presidente Diego Di Bonaventura.