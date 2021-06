Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 giugno 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 105 ricoverati, 10 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 5 giugno 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 45 nuovi casi e 4 deceduti. Gli attualmente positivi sono 5145. 105 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 10 in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 sono in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL 5 GIUGNO 2021

Nel primo pomeriggio disponibili i dati del giorno.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo passerà in zona bianca il 7 giugno. Resteranno ferme le regole fondamentali. Verrà abolito il coprifuoco: ci si potrà spostare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutte le attività economiche potranno riaprire senza limiti di orario: bar, ristoranti, palestre, piscine, sale giochi, teatri, cinema, musei. Nei ristoranti al chiuso resterà il limite delle 6 persone allo stesso tavolo, mentre per gli spettacoli ci saranno limiti massimi di capienza. Buffet consentiti, ma non ci potrà servire da soli. Le discoteche saranno aperte ma non si potrà ballare. Obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto con possibilità di toglierla solo in luoghi isolati, durante l’attività fisica e presso i locali quando si mangia o si beve. Saranno ancora vietati gli assembramenti, al chiuso come all’aperto. E resterà necessaria la frequente igienizzazione delle mani.

A contribuire al passaggio in zona bianca é stato il fatto che l’Abruzzo é risultata la migliore Regione in Italia riguardo la genotipizzazione del virus del Covid 19. La media del 6.05% dei casi sequenziati consente in parte di identificare le varianti più contagiose del virus. Lo studio pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità “Prevalenza e distribuzione delle varianti dei virus Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia” ha messo in evidenza l’importante lavoro che viene svolto nei laboratori abruzzesi.In Italia ben 11 regioni non raggiungono l’1, tre si attestano tra l’1 e il 2, e due tra il 2 e il 3. Dopo l’Abruzzo c’è la Provincia Autonoma di Bolzano con 5.08%, la Sardegna con il 4.05% e l’Umbria con il 3.06%. Lo studio dell’ISS, ripreso nel report della Fondazione Gimbe, comprende il periodo temporale compreso tra il 28 dicembre 2020 e il 19 maggio scorso. L’importante lavoro in Abruzzo ha permesso di individuare subito le varianti maggiormente virulente e prevenire il diffondersi del virus.

Vaccini

É attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Le somministrazioni ai maturandi saranno effettuate fino a domani, dalle 18 alle 23.

Dopo la metà di giugno dovrebbe partire la campagna vaccinale nelle aziende. Il confronto ha riguardato la condivisione degli aspetti tecnici da inserire nel protocollo regionale per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro, che dovrà disciplinare i requisiti che dovranno possedere i luoghi scelti dalle aziende per le somministrazioni, le misure di sicurezza sanitarie, la trasmissione degli elenchi dei soggetti da vaccinare, alla luce anche delle limitazioni previste dalla normativa sulla privacy.