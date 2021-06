Tribunali minori, FdI organizza flash mob davanti alle quattro sedi giudiziarie

L’iniziativa del 5 giugno per chiedere l’immediata proroga della scadenza fissata al 14 settembre 2022 per scongiurare la chiusura

LANCIANO – Il Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia e il Dipartimento Giustizia Abruzzo di Fratelli d’Italia organizzano per sabato 5 giugno, alle 11.00, dei flash mob di sensibilizzazione sulla vicenda dei Tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

“Domani, sabato 5 giugno, Fratelli d’Italia sarà nuovamente impegnata, con lo svolgimento di specifiche manifestazioni, nel sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento di fondamentale importanza qual è la salvaguardia dei Tribunali e delle Procure di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Il nostro impegno è duplice: miriamo, innanzitutto, ad ottenere la immediata proroga della scadenza fissata al 14 settembre 2022 per scongiurare la chiusura ma, contestualmente, a portare in discussione in parlamento la legge di iniziativa regionale che garantirebbe la permanenza definitiva di questi fondamentali presidi giudiziari. Dopo gli appuntamenti di sabato scorso, ai quali abbiamo partecipato convintamente, torneremo a manifestare, con dei flash mob, alle ore 11, in contemporanea davanti alle sedi giudiziarie dei quattro Tribunali abruzzesi, auspicando che si possa al più presto risolvere irrevocabilmente una questione che da ben 10 anni incombe sulla nostra regione”. La nota congiunta del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, (nella foto) e del responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, Luigi Comini.