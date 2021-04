Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 aprile 2021

Notizie del 5 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa dell’aggiornamento 585 ricoverati, 69 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 5 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 438 i nuovi positivi e a preoccupare é soprattutto la Marsica. Sono stati eseguiti 4.999 tamponi molecolari e 986 test antigenici 3 i deceduti registrati, 53697 guariti. Sono 10728 gli attualmente positivi di cui 585 ricoverati in area medica, 69 ricoverati in terapia intensiva, 10074 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL 5 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio saranno disponibili i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Ultimo giorno di zona rossa. Quindi, anche oggi si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi possono fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione. Si può partecipare alla Santa Messa.

Da martedi l’Abruzzo torna arancione salvo alcune zone dove continueranno a vigere le massime misure restrittive. E precisamente: Lentella per la provincia di Chieti; Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore per la provincia di Pescara; Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio per la Provincia dell’Aquila; Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana per la Provincia di Teramo.

Da martedì riapriranno le scuole; le superiori in didattica a distanza al 50%. Nei comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza solo fino alla prima media.

Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà permesso andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi, a differenza di quanto accadrà il Sabato santo, Pasqua e Pasquetta, quando tutto il territorio nazionale sarà zona rossa. Sarà, invece, consentito, in zona arancione all’interno del proprio Comune di residenza.

Saranno protetti dallo scudo penale per medici e infermieri o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid mentre sarà previsto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Prosegue, intanto, a ritmo serrato la campagna vaccinale; nella giornata di Pasqua sono state somministrate 558 dosi di vaccino.