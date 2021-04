Scomparsa di Giovanna Di Matteo, il cordoglio della Pezzopane

L’AQUILA – “Ricorderò sempre la voce di Giovanna. Giovanna Di Matteo, che ci ha lasciati attoniti, era una donna eccezionale. Colpiva il suo sorriso, la sua serafica pazienza, la sua cultura e la sua professionalità,in Sovrintendenza dove, da storica dell’arte, si distingueva per la competenza. Ma era ed era stata attivissima in tante iniziative culturali della città. Era diventata ormai un simbolo della Perdonanza. Ho conosciuto Giovanna tanti anni fa, l’ho conosciuta per la sua bellissima voce, una voce speciale, potente e dolce.

Organizzammo una iniziativa contro la violenza sulle donne e lei lèggeva con intensità dei brani che commuovevano. Lèggeva e recitava che era un incanto. Una grande signora, la dama delle dame, tante ne ha seguite, preparate, incoraggiate, ma lei rimarrà unica. Era una anima bella ed il suo impegno per la Perdonanza ed in particolare per lo storico corteo, la rendevano speciale. Ciao Giovanna, riposa in pace“ così la Deputata Stefania Pezzopane in ricordo di Giovanna Di Matteo.