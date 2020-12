Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 dicembre 2020

Notizie del 23 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: in attesa di aggiornamenti 534 ricoverati, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 23 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 86 nuovi positivi su 491.911 tamponi analizzati. 8 decessi che hanno portato il totale a 1.137. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 20.235. I ricoverati in malattie infettive erano 534 (-21), in terapia intensiva 41 (-2). Gli attualmente positivi erano 12.248.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 23 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

É allerta per il virus mutato. In Italia, per ora, si è registrato il caso della donna rientrata a Fiumicino dal Regno Unito, che é stata prontamente isolata. Intanto, si é deciso che tutti gli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno tornare nel nostro Paese nel caso in cui siano residenti in Italia o abbiano motivi di criticità e urgenza: dovranno, però, sottoporsi a più tamponi e rispettare quattordici giorni di quarantena.

Dopo l’approvazione da parte dell’EMA del vaccino Pfizer, tutto pronto per l’inizio della campagna di vaccinazione in tutta Europa. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), durante la conferenza stampa sui vaccini anti-Covid, ha dichiarato che i vaccini sembrano proteggere anche da infezione.

Sta arrivando l’indicazione che “i vaccini inducono immunità sterilizzante” ossia, oltre a proteggere dalla malattia, evitano un’infezione asintomatica e rendono il soggetto non contagioso. La prima vaccinata in Italia, il 27 dicembre, sarà una infermiera dello Spallanzani di Roma.

Si discute sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Mentre il provveditorato di Milano annuncia che gli studenti delle superiori torneranno in classe dopo l’Epifania, Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute dichiara che è arduo pensare di riaprire la scuola in presenza dal 7 gennaio.