Teramo, Confartigianato protagonista di una importante iniziativa

Il 21 dicembre Confartigianato ha consegnato al Vescovo la statuina dell’anno ideata da laboratorio artigianale di arte presepiale napoletano

“Anche nella situazione difficile di questo anno 2020 abbiamo assistito le imprese della provincia di Teramo con i nostri servizi, cercando di essere sempre vicini alle necessità degli associati. Le nostre sedi sul territorio sono un prezioso punto di contatto con il tessuto produttivo e sono sempre a disposizione, nel rispetto della normativa di sicurezza, per assistenza fiscale, in materia di finanziamenti e come patronato.

In ogni occasione manifestiamo il nostro dissenso rappresentando in questa situazione pandemica come sia paradossale che i soldi vengano riconosciuti solo in teoria alle attività tenute chiuse dal governo, e di come non vengano poi liquidati i fondi perduti sui conti correnti.

La nostra voce è sempre presente anche ai tavoli regionali per intercettare le proposte, discutere le criticità e difendere gli interessi delle imprese che rappresentiamo.

Con l’impegno nostro e degli organi Nazionali abbiamo ottenuto, nei molti tavoli di trattativa che sono stati aperti con la crisi dovuta al Covid, importanti vittorie che si concretizzano in servizi e normative favorevoli per i nostri associati, non sempre sufficienti ma testimoniano il nostro impegno costante.

Inoltre da quest’anno si aggiunge l’iniziativa natalizia, all’interno di un progetto pluriennale promosso da Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola e sotto l’egida del Manifesto di Assisi, in cui ogni Associazione Provinciale si è impegnata a consegnare a tutti i Vescovi una statuina simbolo dell’anno.

Per questo 2020 è stata scelta la figura dell’operatore sanitario, simbolo dell’impegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità, rappresentato nell’occupazione di curare le persone colpite dal Covid-19 con mascherina e guanti.

Il progetto ha anche lo scopo di rendere omaggio e valorizzare la produzione artigianale tipica della nostra cultura che realizza personaggi per il Presepe: la statuina è stata ideata da un laboratorio artigianale di arte presepiale napoletano, associato alla Confartigianato: “La Scarabattola” dei fratelli Scuotto.

La consegna al Vescovo di Teramo è stata effettuata come da comunicazione lunedì 21 dicembre, alle ore 12.00, in Piazza Martiri, alla presenza di Monsignor Leuzzi e del Presidente Di Marzio.

Sperando vi sia giunta la nostra vicinanza vi auguriamo che l’ormai prossimo Natale possa mantenere, nonostante tutto, il suo carico di “magia” e regalarci qualche momento di serenità”.