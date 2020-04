Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 22 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 22 aprile 2020: in attesa dei nuovi dati +55 i nuovi casi, 318 i ricoverati con 35 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 22 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. I dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità nella giornata di ieri dicono che, rispetto a lunedì si é registrato un aumento di 55 casi su un totale di 1151 tamponi analizzati (4.7 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (20 aprile) i positivi erano stati 91 su un totale di 1274 tamponi analizzati (7.1 per cento). 318 pazienti (-2) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (46 in provincia dell’Aquila, 93 in provincia di Chieti, 123 in provincia di Pescara e 56 in provincia di Teramo), 35 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1714 (+10) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (123 in provincia dell’Aquila, 393 in provincia di Chieti, 777 in provincia di Pescara e 411 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 271 pazienti deceduti (+8 rispetto a ieri).

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Il Presidente del Consiglio Regionale Sospiri ha ammesso errori nella trasmissione delle pratiche della Cassa integrazione in deroga, che hanno comportato ritardi e sui quali si é già al lavoro per rimediare.

Intanto il Vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente ha approvato un contributo di 3,8 milioni per 70 cantine tra cui 17 cooperative e 53 aziende private abruzzesi, essendo il settore vitivinicolo tra i settori più in crisi.

La riapertura delle attività produttive comporta problematiche relative ai trasporti, a risolvere il prima possibile. TUA, alla luce dello scenario trasportistico ipotizzabile nell’immediato breve periodo e al fine di minimizzare i rischi per i circa 1400 lavoratori, ha già valutato e messo in atto una serie di strumenti e di provvedimenti di natura organizzativa ed operativa, mentre altri ancora sono al vaglio della direzione aziendale che segue costantemente l’evoluzione complessiva relativa al mondo dei trasporti. Tra questi due turni per il personale, sanificazione, smartworking, corse express.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 22 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio uscirà il bollettino a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 22 APRILE 2020