Torrebruna, la proposta di Taglieri per il trasporto pubblico

Per il consigliere M5S i servizi minimi devono basarsi sulle esigenze dei cittadini e non dei privati e chiede che la Giunta faccia chiarezza

TORREBRUNA (CH) – Il Consigliere regionale M5S Francesco Taglieri, accogliendo la richiesta di numerosi cittadini, ha deciso di presentare una Risoluzione per impegnare la Giunta a trovare la migliore soluzione possibile per garantire nel territorio un servizio di trasporto efficiente, come previsto del resto dalla legge 152/1998.

Taglieri ha spiegato che la funzione primaria dei ‘servizi minimi’ all’interno del Trasporto pubblico locale è strettamente legata alla necessità di garantire il diritto alla mobilità individuale ai cittadini di aree a bassa densità abitativa e alle fasce di popolazione più deboli, come studenti ed anziani, e alla copertura delle necessità di spostamenti più o meno brevi per esigenze lavorative, definiti come “prioritari” nell’articolo 13. Il Comune di Torrebruna ha assegnato il servizio fino al 31 Dicembre 2020 alla ditta “Di CarloBus srl”, con un orario su due turni da svolgersi in settimane alterne.

Una decisione che non ha soddisfatto i residenti tanto da spingerli a presentare una petizione in cui viene espressa la propria insoddisfazione per il nuovo schema di servizio, poiché è incompatibile con gli orari di turno lavorativo (o le diverse esigenze di trasporto) di chi del servizio deve fruire. Taglieri ha sotolineato che il programma di corse così come proposto non affronta il tema della domanda di trasporto, e sembra essere pensato unicamente in funzione delle risorse dell’appaltatore privato, senza tenere in minima considerazione le esigenze dei cittadini e la razionalizzazione del servizio. Inoltre, questa programmazione non tiene conto delle prescrizioni per quanto riguarda le priorità della popolazione, ma presuppone che le necessità di trasporto di tutti i cittadini debbano adeguarsi alle esigenze del fornitore di ricoprire un unico turno lavorativo.

Poiché il servizio può essere correttamente garantito, nell’ambito delle percorrenze chilometriche assegnate, pari a Km 27000, rimodulando opportunamente le corse nell’arco della giornata, ha chiesto alla Giunta di impegnarsi per trovare una soluzione concordata con il comune di Torrebruna volta a garantire il rispetto delle esigenze degli utenti di quella tratta di servizi minimi garantiti all’interno delle priorità indicate dall’articolo 13 della Legge Regionale 152/1998.