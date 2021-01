Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 gennaio 2021

Notizie del 18 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 443 ricoverati, 38 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 18 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 285 nuovi positivi su 3.636 tamponi analizzati. 8 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 26.438. I ricoverati in malattie infettive sono 443, in terapia intensiva 38. Gli attualmente positivi sono 11.552. Sono in isolamento domiciliare 11.071.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 18 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Prosegue la campagna di vaccinazione. Il Commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha ribadito che se il 29 gennaio l’Ema darà l’ok al Vaccino AstraZeneca e lo approverà avremo già da subito pronte e disponibili altre 40 milioni di dosi e nei prossimi tre semestri ulteriori 16 milioni. In una nota dell’ufficio stampa del Commissario Arcuri, si legge, però, che la Pfizer ha “unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza, e in modo del tutto arbitrario”, nella “prossima settimana a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi”. Una decisione “non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, che produrrà un’asimmetria tra le singole Regioni”. Secondo la ripartizione decisa dalla stessa casa farmaceutica infatti solo 6 sei Regioni non subiranno tagli: tra questa l’Abruzzo.

Sarà attiva da oggila piattaforma telematica della Regione per la manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità (con il loro caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara).

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì ha sottolineato che l’Abruzzo é stata la prima Regione italiana a estendere ai disabili e alle categorie fragili la possibilità di manifestare la volontà a essere vaccinati. “Un segnale di attenzione che ci permetterà, come già avvenuto per gli operatori sanitari, di programmare al meglio la campagna vaccinale, sia sotto il profilo logistico, sia sotto quello della distribuzione delle dosi”.