Procida Capitale italiana della cultura 2022, il commento di Biondi

L’AQUILA – La città capitale italiana della cultura per il 2022 sarà Procida. L’isola campana batte batte la concorrenza di Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Piave di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Nel corso della proclamazione, il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, ha detto che Procida é stata scelta per il contesto locale, regionale, pubblico e privato è ben strutturato, per la straordinaria dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo, per dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica perché potrebbe rappresentare un giorno un modello per i progetti sostenibili e di sviluppo culturale delle realta’ isolane e costiere del paese.

“Congratulazioni a Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura, al suo sindaco e alla sua comunità, per aver ottenuto il titolo di Capitale Italiana della cultura per il 2022. Complimenti a tutte le finaliste. -ha commentato sui social il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi- Il percorso che abbiamo compiuto insieme è stato lungo e complesso. Ma soprattutto pieno di cose belle, ci siamo uniti intorno a un progetto comune che rappresenta un inizio. Sono stati straordinari l’affetto e il sostegno di tutta la popolazione abruzzese e dell’Italia.[…] L’Aquila, non perdiamoci d’animo e diamo forza ed energia a tutto quello che abbiamo costruito nella storia e in questi ultimi mesi”.