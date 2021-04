Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 15 aprile 2021

Notizie del 15 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 557 ricoverati, 58 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 15 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 264 nuovi positivi e 24 deceduti, 10.266 attualmente positivi, 557 ricoverati in area medica, 58 ricoverati in terapia intensiva, 9.651 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 15 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS DEL GIORNO

L’Abruzzo é in zona arancione salvo i seguenti Comuni che sono in zona rossa: Martinsicuro, Colonnella Nereto, Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Corfinio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

Provincia dell’Aquila decisamente la più colpita. Nei giorni scorsi , nell’ospedale del capoluogo sono stati inaugurati sette nuovi posti di terapia sub intensiva, che si sono andati ad aggiungere al primo lotto, attivato recentemente, che il reparto di malattie infettive, in caso di necessità, può utilizzare per accogliere pazienti con necessità di ventilazione non invasiva, cioè al di fuori dei casi in cui debbano essere intubati. Grazie alla riconversione a sub intensiva di 15 dei 24 complessivi, è possibile utilizzare i posti letto in modo ‘elastico’, a seconda delle necessità del momento, sia per accogliere malati con patologie respiratorie (spesso covid in questa fase) sia pazienti con patologie diverse che rientrano nelle specifiche competenze del reparto.

Nella giornata di domani si dovrebbe tenere una riunione della Cabina di Regia in merito alle possibili riaperture; durante la quale saranno decisi anche i nuovi colori delle Regioni, anche se si già che fino al prossimo 30 aprile nessuna di esse sarà zona gialla. Oggi le Regioni chiederanno al Governo di valutare la riapertura dei ristoranti la sera, con conseguente slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 24. A breve si potrebbe tornare allo stadio e questa possibilità ha suscitato la reazione del Ministro della cultura Dario Franceschini, il quale ha chiesto che, qualora dovessero essere autorizzati gli eventi sportivi con pubblico, si dovrebbero applicare le medesime regole dovrebbero vigere per spettacoli allo stadio o in luoghi simili.

Dopo che negli USA è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson in quanto non é escluso che posso provocare trombosi, in tutta Europa si é deciso di rinviare l’utilizzo di detto vaccino. EMA ha, però, già preannunciato che i benefici che apporta sono superiori ai rischi in cui si incorre dopo averlo ricevuto.

In Italia sono state consegnate 1,5 milioni di dosi di Pfizer, in corso di distribuzione tra le Regioni. Il Commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato di aver appreso dal Premier Mario Draghi che in Europa in questo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi Pfizer in più: per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Ciò lo porta ad essere convinto che a fine mese si raggiungerà il target delle vaccinazioni nonostante lo stop forzato del vaccino di AstraZeneca, che però andrà compensato con quasi 7 milioni di dosi Pfizer aggiuntive. Quanto Johnson&Johnson si resta in attesa di una pronuncia definitiiva da parte di Ema ed Aifa ma si é detto fiducioso perché per ora si é nel campo delle ipotesi non essendo ancora stato dimostrato alcun nesso di causalità tra vaccino e trombosi registrate.