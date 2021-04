L’Associazione “Ambasciatori della fame” ricorda Mariano De Benedictis

Direttore d’orchestra, maestro di musica e violinista in Canada. Era nato a Vittorito, in provincia dell’Aquila, nel 1926

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Geremia Mancini, presidente onorario “Ambasciatori della fame”:

“Mariano De Benedictis nacque a Vittorito, in provincia dell’Aquila, il 26 giugno del 1926, da Loreto ed Emilia. Oltre a lui in casa De Benedictis arrivarono: Suor Marianna, Assunta, Agata e Adelaide (morta nell’aprile del 2007 a Everett in Massachusetts – aveva sposato Goeto Di Felice). Mariano sposò Laura che gli diede tre figli: John (morto a 44 anni nel 2008 – era un musicista di talento – sposato con Tiziana aveva due figli: Anthony e Luca); Emily e Michael. Sin da piccolo il Mariano mostrò una straordinaria propensione verso la musica. Successivamente con l’applicazione e lo studio divnne un musicista di assoluto talento.

Fu violinista della “Hamilton Symphony Orchestra”. Fu direttore d’orchestra della “Hamilton Italo-Canadian Band”. Inoltre diresse il “Sons of Italy Choir” (promuove la cultura italiana con vari concerti tenuti in tutta l’area di Hamilton) e “Abruzzese Folk Choir”. Insegnò musica a molti studenti divenuti poi, in alcuni casi, affermati musicisti. Il “Maestro” Mariano De Benedictis fu anche un abilissimo compositore di musica classica, liturgica e popolare. Ottimo compositore di musica classica, liturgica e popolare. Durante gli anni ’60 e ’70 diresse la “Sounds of Music Orchestra”. Per ben 55 anni fu direttore e maestro del coro ed organista nella “Our Lady of All Souls Catholic Church” di Hamilton. Mariano De Benedictis morì, aveva 84 anni, il 24 marzo del 2010″.