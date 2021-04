“Prossima Generazione Abruzzo”, si parla di ricostruzione post sisma

Venerdì 16 aprile evento del PD Abruzzo con il vicesegretario nazionale Peppe Provenzano, già ministro per il Sud

REGIONE – Sarà con Peppe Provenzano, vicesegretario nazionale del Partito Democratico, il prossimo evento del ciclo “Prossima Generazione Abruzzo”, organizzato dal Pd regionale. L’incontro si svolgerà venerdì 16 aprile a partire dalle 17 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Pd Abruzzo. Si parlerà di Mezzogiorno e aree interne con un focus specifico sulla ricostruzione post – sisma nei due crateri.

Il segretario Michele Fina spiega: “Dopo Irene Tinagli, il nostro ciclo prosegue con Provenzano, vicesegretario nazionale e già ministro per il Sud. Le questioni di cui si è occupato fino poco tempo fa ci consentiranno di fare il punto su tematiche che sono centrali per la nostra regione e che ci aiuteranno a definire le nostre proposte di rilancio in una fase in cui la programmazione è centrale, e in cui anche gli ambiti regionali devono essere in grado di avanzare idee e progettualità”.