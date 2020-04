Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione dell’11 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo di sabato 11 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 72 i nuovi casi e 57 in terapia intensiva

REGIONE – Prosegue senza sosta l’informazione su Abruzzonews per questa emergenza Coronavirus. Ogni giorno proponiamo lo speciale con i nuovi aggiornamenti dati e le principali notizie sul tema. In attesa del bolletino di oggi, sabato 11 aprile 2020, andiamo a ricordare gli ultimi dati in Regione. Si registra un aumento di 83 casi positivi al Covid 19. Il quadro generale vede 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in terapia intensiva, mentre gli altri 1277 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nella giornata di ieri il Presidente Marsilio ha ringraziato la Polizia di Stato per il lavoro straordinario messo in campo in occasione del 168° Anniversario della Fondazione quindi il Gruppo Alpini Renato Spaventa di Atessa che ha donato un ventilatore polmonare all’ospedale cittadino. “Un gesto che fa bene al cuore di tutto l’Abruzzo” ha sottolineato in un post sulla sua pagina Facebook.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

11 APRILE 2020