Sante Messe di Pasqua in Abruzzo in diretta tv e streaming: ecco dove

Sospese le cerimonie religiose in presenza di fedeli. Quando e dove poter ascoltare la Santa Messa di Pasqua e pregare il 12 aprile 2020

PESCARA – In osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per evitare rischi di diffusione del COVID-19, dovuti ad assembramenti, le Messe con i fedeli sono sospese, e con esse anche tutte le altre celebrazioni liturgiche, funerali compresi. Per permettere a tutti i cittadini di onorare il precetto pasquale, come già avviene da qualche domenica sono state organizzate trasmissioni in streamig. Ecco dove potrete seguire alcune Messe che si svolgeranno in Regione Abruzzo.

Dalla Cattedrale di San Cetteo a Pescara la Santa Messa, presieduta dalla Santissima Eccellenza Valentinetti, sarà trasmessa alle ore 10 in diretta su Rete8. Alle ore 11 nella Parrocchia di San Marco Evangelista la Santa Messa sarà celebrata in forma privata e potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina facebook (@sanmarcope) Alle 11.30 sarà invece trasmessa in diretta streaming la Santa Messa da parrocchia Santa Lucia (@parrocchiasantalucia.pescara). Per le diretta della Mesa “Rinascere in Cristo” dalla Chiesa della Visitazione, in programma alle ore 11 sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCpf5rimwQatrOILLcEjBkvQ).

La celebrazione eucaristica dell’arcivescovo di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, che si svolgerà con la comunità seminaristica nel seminario regionale a Chieti, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rete8 e in streaming alle ore 10.30.

Per quanto riguarda la Diocesi Teramo-Atri la diretta televisiva sarà prodotta dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi e trasmesse dalle emittenti locali R+News (canale 116), Teleponte (canale 15 e 117), Super J (canale 634 e 603 per la val Vibrata) e TV6 (canale 14), oltre che in diretta streaming sul portale diocesano www.diocesiteramoatri.it e sui canali social “Chiesa di Teramo-Atri” (YouTube e Facebook). Si potrà seguire la Santa Messa della Parrocchia di Sacro Cuore di Teramo sulla relativa pagine Facebook. oppure sul canale youtube (https://www.youtube.com/channel/UCrzGvBY5aTTUwcCze0ux-Sw).

Passando al territorio aquilano alle 8.30 la Pro Loco di Magliano de Marsi, in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia, trasmetterà la Messa di Pasqua, sulla propria pagina Facebook. Alle ore 17,30 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio a L’Aquila sarà celebrata una Santa Messa, che potrà essere spiritualmente condivisa attraverso la diretta streaming su www.abruzzoweb.it e su www.laquilablog.