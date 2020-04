Coronavirus, Sevel si prepara alla riapertura

L’azienda resterà chiusa fino al 19 aprile ma i sindacati sono già al lavoro per garantre idonea sicurezza quando ci sarà la ripresa produttiva

ATESSA (CH) – Dopo la proroga dell’attuale regime di misure restrittive disposto dal Governo, la Sevel di Atessa (CH) ha deciso di prolungare la chiusura fino al 19 aprile. La decisione comunicata oggi al comitato esecutivo delle Rsa.In una nota il sindacato Fim-Cisl, in linea a quanto dichiarato nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto di essere convinto che la fase 2 si debba preparare durante la fase 1, quindi insieme alle altre organizzazioni ha siglato un accordo con Fca, per non trovarsi impreparati quando ci sarà la ripresa produttiva. La salute dei lavoratoti deve essere l’interesse priotario.

L’intesa sottoscritta prevede anche l‘utilizzo di strumenti tecnologici come lo scanner per misurare la temperatura ad ogni ingresso, rispetto delle distanze sociali di un metro, maggiore tutela per le persone con patologie riconosciute e uscita dallo stabilimento senza timbratura per evitare assembramenti. Inoltre ci saranno maggiori cicli di pulizia, spacchettamento pause e pausa mensa per un massimo di due Ute per volta, sanificazione costante degli ambienti, poi in ogni inizio turno si ritarderà di 10 minuti la partenza delle linee per permettere la pulizia del posto di lavoro e infine due mascherine a turno per ogni lavoratore, più occhiali.

Fim ha detto che per quanto riguarda i trasporti la Regione Abruzzo, dietro richiesta, aveva già emanata un’ordinanza che istituiva più corse per il rispetto delle distanze.

La produzione del furgone Ducato é stato bloccata lo scorso 13 marzo quando molti operai si erano assentati dal lavoro per paura del contagio da Coronavirus e dall’esigenza di avere certezza sui sistemi di sicurezza per la salute.