Buoni spesa a Luco dei Marsi, consegnati oggi al Comune

LUCO DEI MARSI – Ultimata alla vigilia di Pasqua la consegna dei buoni spesa a Luco dei Marsi. La valutazione e la verifica delle circa trecento domande pervenute al Comune per l’ottenimento dei buoni spesa, disposti con la misura economica di solidarietà alimentare introdotta dal Governo – con ordinanza di Protezione civile 658/29-3-20 – a seguito dell’emergenza COVID-19, ha impegnato gli Uffici in via prioritaria, supportati nelle gestione seguente dalla task force per l’Emergenza, organizzata dalla sindaca De Rosa sin dai primi di marzo.

“Fare arrivare i buoni spesa nelle case dei cittadini in tempo per la Pasqua era per noi prioritario”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Inizialmente, data la complessità delle verifiche occorrenti, avevamo fissato la distribuzione dei buoni tra il fine settimana prossimo e la settimana successiva, ma siamo orgogliosi di essere riusciti a bruciare i tempi, con la speranza che tante famiglie vivano una festa almeno un po’ più serena, un piccolo conforto in questo tempo difficile. A loro, e a tutti i nostri concittadini, vanno i nostri auguri più sentiti, e il nostro ideale abbraccio, come agli Uffici preposti e ai componenti della task force, che con noi non si sono risparmiati pur di non lasciare indietro nessuno. Grazie a tutti, di cuore”.

Le pratiche sono state analizzate attraverso verifiche diverse, e i buoni spesa, del valore nominale di 25 euro l’uno, di cui la seconda tranche assegnata sarà recapitata alle famiglie più numerose entro il 24 aprile, sono stati consegnati dai Volontari al domicilio dei destinatari.