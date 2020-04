L’Aquila post sisma 2009, l’appello di Santangelo al Governo

Santangelo ha sottolineato come le imprese hanno bisogno di liquidità e che, nonostante le richieste, i soldi continuano a non arrivare

L’AQUILA – Roberto Santangelo si é detto preoccupato che il governo non trasferisca i fondi dovuti nelle casse dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere 2009.

Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale ha precisato che, nonostante la richiesta, inoltrata a suo tempo, da Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento Casa Italia e responsabile della struttura di missione della Presidenza del Consiglio, i soldi ancora non sono arrivati. Si tratta de i Sal dei lavori eseguiti e ancora non erogati alle aziende per un valore di oltre 20 milioni di euro e dei Sal intermedi di circa 15 milioni di euro.

Santangelo ha sottolineato che le imprese del cratere 2009 hanno bisogno di liquidità e per questo bisogna istituire un plafond fisso di 50 milioni di euro per evitare ogni volta ‘colli di bottiglia’ che vedono stritolare l’economia del cratere 2009, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria.