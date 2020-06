Notizie del 9 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: ieri per la seconda volta zero contagi, operativa la App Immuni

REGIONE – Martedì 9 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 8 giugno, parlava di 0 nuovi casi su un totale di 783 tamponi analizzati. 89 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 539 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era 418 mentre 2215 erano i dimessi/guariti. I positivi erano 632.



Per la seconda volta , pertanto, si é verificato il contagio zero ma tutti i dati sono comunque in discesa. Il Italia i nuovi casi erano 280 e si era registrata una decrescita di 532 assistiti tra i ricoverati e di 4 pazienti nelle terapie intensive.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Da ieri in Abruzo é operativa la app Immuni, che il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha definito fondamentale per il tracciamento de contagio e che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il parere positivo del Garante per la privacy. La app è ora disponibile anchesugli smartphone prodotti da Huawei e dal brand collegato Honor. Gli ingegneri di Google hanno infatti risolto il problema tecnico che ha reso temporaneamente non disponibile l’app per il tracciamento dei contatti su quasi tutti i telefoni del brand cinese.

Circa 4 quintali di prodotti agricoli, dalla frutta alla verdura di stagione, oltre a bottiglie di passata di pomodoro, confezioni di pasta e olio extravergine d’oliva, sono stati raccolti e consegnati alla Caritas Abruzzo, grazie all’iniziativa di Cia-Agricoltori Italiani Abruzzo e ASeS Agricoltori Solidarietà e Sviluppo che si inserisce nella più ampia campagna #agricoltorisolidali nata in questo momento di emergenza sanitaria. Le raccolte di cibo a sostegno delle famiglie in difficoltà hanno riguardato il Comune di Lanciano, dove verranno distribuiti dall’associazione Joseph. Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo, ha dichiarato che é necessario “mettere ordine nella selva di forme contrattuali e tipologie di rapporti di lavoro che vengono instaurati in particolare nei periodi di emergenza e poi restano appesi tra precariati infiniti da un lato, e diseconomie dall’altro”.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 9 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]