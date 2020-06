Sospiri ufficializza la firma della Legge n.116: ecco cosa prevede

Tra le voci di bilancio contenute nella Legge anche 150mila euro per Abruzzo Engineering che acquisirà la società Abruzzo Euroservizi

PESCARA – Il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, ufficializzando la firma della Legge 116, andata in pubblicazione e che da domani sarà entrerà in vigore ha dichiarato che alcuni dei provvedimenti, con relative coperture finanziarie, riguardano i 40mila euro per il finanziamento dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, i 300mila euro per la messa in sicurezza del cantiere minerario dell’Imbocco Pilone, i 150mila euro destinati ad Abruzzo Engineering per l’acquisizione della Euroservizi Spa, con la tutela dei posti di lavoro, 1milione 600mila euro per il Ciapi, 5milioni di euro di credito al Centro agroalimentare la Valle della Pescara.

“Una norma che prevede una manovra finanziaria importante tesa a dare ossigeno a diversi settori della nostra economia regionale, dalla piccola impresa al mondo del sociale e del volontariato sino a interventi strutturali di assoluto rilievo” ha detto Sospiri.

“Si tratta di interventi strutturali solidi, utili, necessari – ha continuato il Presidente – da un lato per dare adeguato sostegno nel sostenere spese eccessive sostenute a causa dell’emergenza Covid-19, come nel caso dei 20mila euro erogati a sostegno della Cittadella dell’Accoglienza di Pescara, in altri per dare risposte concrete a territori che da tempo attendevano realizzazioni strategiche, come nel caso del Comune di Oricola cui abbiamo assegnato un finanziamento di 70mila euro per la realizzazione di una elisuperficie. Oggi la legge è andata in pubblicazione, e si tratta di una norma che poggia su fondamenta forti, ovvero che è dotata di tutte le necessarie coperture economiche, dunque una legge che può tradursi in realtà attraverso le relative relizzazioni”.

Tra le voci di bilancio più importanti contenute nella Legge ci sono i 40mila euro destinati all’installazione e gestione del Programma applicativo per l’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, teso ad accertare la consistenza, situazione e funzionalità del patrimonio scolastico pubblico; un maxi-fondo per la messa in sicurezza del cantiere minerario area ‘Imbocco Pilone’, ovvero 300mila euro nel 2020, 563mila euro nel 2021; 1 milione 600mila euro per coprire il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal procedimento di espropriazione mobiliare condotto da un collegio di creditori nei confronti del Ciapi; 80mila euro per l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale di Polizia locale; 70mila euro al Comune di Oricola per la realizzazione di una elisuperficio a servizio del territorio della Piana del Cavaliere; la sospensione delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19; 150mila euro per Abruzzo Engineering che acquisirà la società Abruzzo Euroservizi Spa con il relativo personale; 200mila euro destinati al Consorzio Riviera Dannunziana per il completamento urgente del progetto di manutenzione ordinaria delle celle 2, 3 e 4 situate nel sito Pescara sud-Francavilla al Mare; 100mila euro per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci al fine di promuovere il rilancio delle attività produttive a seguito del Covid-19; l’erogazione del contributo al Comune dell’Aquila quale ristoro per i ricavi cessanti di A.M.A. Spa derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio a causa della crisi sanitaria; l’istituzione di prezzi calmierati da parte di Saga nella concessione in uso degli hangar e delle aree aeroportuali nel caso di Associazioni sportive dilettantistiche; poi la lotta alla povertà con il contributo di 100mila euro per il sostegno alimentare delle famiglie in stato di indigenza, 100mila euro per gli empori alimentari e 20mila euro per la Cittadella dell’Accoglienza, al fine di fronteggiare le spese straordinarie affrontate nell’emergenza Covid-19; 6mila euro a sostegno del Parco Faunistico ‘La Rupe’; 98mila euro a favore dell’Ambito Distrettuale Vestino numero 19 – del Comune di Carpineto della Nota per garantire la continuità assistenziale a favore delle persone disabili adulte che hanno subito i disagi legate al contesto emergenziale della pandemia da Covid-19; 5milioni di euro come concessione di credito per il Centro Agroalimentare la Valle della Pescara; 200mila euro destinati ai Consultori per l’istituzione del servizio per l’assistenza alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili.