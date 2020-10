Notizie del 6 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati del giorno: in attesa di aggionamenti sono 72 i ricoverati, 7 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 6 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 5 ottobre parlava di 30 nuovi positivi, 72 ricoverati, 7 in terapia intensiva, mentre gli altri 938 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 1017 positivi, 481 i deceduti. 3108 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 6 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 5 ottobre 2020 parlava di 2.257 nuovi casi 3.287 ricoverati, 323 quelli in terapia intensiva; 16 decessi.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato che la riapertura delle scuole ha avuto un impatto sull’aumento contagi. Nelle prime due settimane il personale docente contagiato è lo 0,047 per cento del totale, gli studenti lo 0,021 per cento, personale Ata 0,059%. I contagi nelle scuole sono casi sporadici e sono stati contratti per la maggior parte fuori dalle scuole.

Dopo la vittoria a tavolino della Juventus contro il Napoli, nella giornata di ieri si sono incontrati il Presidente della Figc Gabriele Gravina e il Ministro per lo sport Vincenzo Spadafora. Il Ministro ha sottolineato che la ASL può intervenire in casi particolari e per motivi specifici, non in deroga al protocollo. Se il protocollo viene rispettato da tutti nella sua integrità, si può stare tranquilli che il campionato si può disputare e svolgere in sicurezza.

In vista della prossima entrata in vigore di un nuovo DPCM, si é svolta in serata una riunione fra Governo, rappresentato dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal Ministro della Salute Roberto Speranza, Presidenti di Regione e i rappresentanti degli enti locali. Dovrebbero essere confermate tutte le misure anti – Covid attualmente in vigore e dovrebbe essere introdotto l’obbligo delle mascherine all’aperto. Per ora non ci dovebbe essere alcuna stretta agli orari di apertura dei negozi o ad altre attività.