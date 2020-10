Spoltore, Giro d’Italia 2020: tutto pronto per il passaggio

Scurti: “Le strade saranno chiuse con largo anticipo perché, assieme agli atleti del Giro, è previsto il passaggio di una carovana di appassionati con biciclette elettriche”

SPOLTORE – Spoltore si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. É la prima volta nell’ultra centenaria storia della competizione: il passaggio sul territorio comunale, lungo quasi 11 chilometri, sarà nella mattinata della decima tappa di martedì 13 ottobre 2020. A testimoniare il transito della carovana rosa resterà un murales in via del Campo Sportivo, che rievocherà momenti significativi delle passate edizioni del Giro e in particolare il famoso passaggio della borraccia tra Fausto Coppi e Gino Bartali. A realizzarlo sarà Matteo Appignani, che la città ha già avuto modo di conoscere ospitando una sua personale durante la 22esima edizione dello Spoltore Ensemble. “Sarà una bellissima giornata” sottolinea il sindaco Luciano Di Lorito. “Il passaggio del Giro premia il lavoro e gli investimenti sulla viabilità fatti dall’amministrazione in questi anni per mantenere le strade di Spoltore sicure”.

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÁ

Le scuole, per evitare disagi, resteranno chiuse: sono previste interruzioni e modifiche alla viabilità dalle ore 9.45 alle 14.15. I ciclisti arriveranno nel territorio comunale da Villanova, sulla S.R.602, e attraverseranno via Monte Amaro, via Gran Sasso, S.P. Santa Lucia, via Fonzi e proseguiranno sulla S.P. 16 Bis fino a raggiungere il territorio di Cappelle sul Tavo. La circolazione su Via Sangro e Via Pescarina sarà interrotta all’intersezione con la S.P. Santa Lucia. All’interno dell’abitato di Spoltore Capoluogo sarà ripristinato temporaneamente il doppio senso di circolazione su via Giotto, via Dietro le Mura e via dei Calderai. All’interno del centro abitato di Santa Teresa, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione su via Gran Sasso e via Maiella per consentire di raggiungere i territori di Pescara e di San Giovanni Teatino. Per gestire le modifiche alla viabilità saranno comunque presenti il personale della Polizia Locale.

“É necessaria la collaborazione di tutti i cittadini” aggiunge il consigliere delegato allo sport Angela Scurti “per limitare il più possibile il traffico negli orari previsti per il passaggio dei ciclisti. Le strade saranno chiuse con largo anticipo perché, assieme agli atleti del Giro, è previsto il passaggio di una carovana di appassionati con biciclette elettriche: si tratta di una giornata lavorativa e chiediamo ai cittadini di organizzarla con attenzione perché non sarà possibile, ovviamente, derogare in nessun caso le chiusure alla circolazione”. Attivo il Centro Operativo Comunale (numero 085.4964278) per qualsiasi esigenza e informazione.