Notizie e dati bollettino Covid-19 in Abruzzo del 30 maggio: si riparte da 122 pazienti ricoverati e 3 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 30 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri per la prima volta dall’inizio dell’epidemia ci sono stati zero contagi; i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva erano 122, 3 quelli in terapia intensiva e 645 in isolamento domiciliare. Purtoppo si sono registrati anche due decessi. Grande soddisfazione, invece, per il trasferimento dei pazienti nel reparto appena inaugurato del Covid Hospital di Pescara: ad accoglierli c’era il Dottor Giustino Parruti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Pescara. Ricordiamo che la Regione nella giornata di ieri ha comunicato che il prossimo report dettagliato sarà inviato mercoledì 3 giugno (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà trasmesso ogni martedì e venerdì.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all’epidemia di Covid-19. È questo in sintesi il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 per la settimana tra il 18 e il 24 maggio, presentato nel Report realizzato da Cabina di regia e Istituto superiore di sanità. Lindice Rt é sotto l’1 ovunque. Per questo motivo, nella serata di ieri, è stata confermata la data del 3 giugno per l’apertura dei confini interregionali.

L‘ordinanza n.67 del presidente della Giunta regionale ha autorizzato gli organismi di formazione e gli istituti che organizzano percorsi di istruzione, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, a riattivare i corsi sospesi a causa dello stato di emergenza sanitaria legato al Covid-19 o che non erano proseguiti in modalità “formazione a distanza”. Nello specifico il provvedimento riguarda: i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguii una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche; i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell’ambito dei fondi interprofessionali; i percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati. Il via libera ai corsi professionali in presenza e alla ripresa delle sessioni di esame con le stesse modalità segue di una settimana il via libera ai tirocini extracurriculari.

Al fine di prevenire qualsiasi rischio di ripresa del contagio e di evitare, a questo scopo, quegli assembramenti più volte segnalati in questi giorni dagli operatori di polizia, oltre che dai cittadini, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha emesso un’ordinanza di divieto della vendita per l’asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per il periodo che va da domani, 30 maggio, e fino al 14 giugno 2020 , nella fascia oraria dalle 20 fino alle 7 del mattino.

Intendo da Pescara arriva il grido d’allarme del Museo Paparella. Le attività culturali della Fondazione Museo Paparella, incentrate sulla valorizzazione e sulla diffusione della conoscenza della famosa collezione di maioliche antiche di Castelli e sulla organizzazione di importanti eventi culturali (mostre di pittura, conferenze, laboratori didattici, etc.), per varie circostanze, e soprattutto a causa della pandemia da Covid-19, stanno subendo, purtroppo, una inevitabile battuta d’arresto, con gravi conseguenze.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 30 MAGGIO 2020