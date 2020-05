Annullata la 65° edizione della Maggiolata di Raiano, la sagra delle ciliegie

La sagra si sarebbe dovuta svolgere il 6 e 7 giugno ma le disposizioni anti-Covid lo hanno impedito per la prima volta in 65 anni di storia

RAIANO (AQ) – La 65° edizione della Maggiolata di Raiano, o Sagra delle ciliege, già in programma per il 6 e 7 giugno, é stata annullata a causa delle disposizioni governative anti Covid che hanno impedito l’orgazizzazione dell’evento.

La manifestazione é tra le più antiche della Regione, che affonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica. In occasione della sagra, ogni anno, sono tanti gli eventi: esibizioni di artisti di strada, stand gastronomici, espositori, mostre, concorsi.

In oltre sessanta anni di storia non era mai accaduto che l’evento venisse annullato, se non durante la Seconda Guerra Mondiale. L’associazione organizzatrice“Raiano Eventi”, però, non si arrende ed é pronta, se le condizioni lo permetteranno, a qualche iniziativa da tenere in agosto che possa ricondursi alla Maggiolata Raianese.