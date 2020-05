Covid-Hospital Pescara, trasferiti i primi pazienti nel reparto

Il trasferimento é avvenuto nella serata del 28 maggio. Ad accoglierli c’era il Dottor Parruti, che si é detto soddisfatto dell’operazione

PESCARA – Nella serata del 28 maggio sono stati trasferiti i pazienti nel reparto appena inaugurato del Covid Hospital di Pescara. Ad accoglierli c’era il Dottor Giustino Parruti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Pescara.

“Una grande partecipazione, medici ed infermieri entusiasti che hanno fatto di tutto per rendere agevole l’ingresso dei malati Covid nel nuovo reparto -ha detto il dottore- Anche da parte dei malati ho visto entusiasmo, tanta partecipazione alla nostra impresa. Devo dire che sono veramente entusiasta di quello che è successo questa sera e che va molto oltre quello che mi sarei aspettato. Alle 22.15 il reparto era già ordinato. Due medici nottanti e un rianimatore hanno preso in carico la situazione.

Le cartelle erano in ordine, la terapia già avviata per i pazienti e nessun inconveniente. Ringrazio coloro che hanno partecipato a questo trasferimento, perché sono stati al di sopra di ogni mia aspettativa e ringrazio tanto anche il Presidente Marsilio che ha reso possibile questa grande esperienza, un’importante novità per la sanità pescarese e regionale.

Il 4° piano del Covid Hospital, inaugurato lo scorso sabato 16 maggio, ha dunque già accolto 34 pazienti in degenza ordinaria, e 2 degenti in terapia intensiva.