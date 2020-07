Notizie del 3 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 28 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 3 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 2 luglio, parlava di 3 nuovi casi, 28 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 132 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2654 i dimessi/guariti, 464 deceduti.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ventiquattr’ore precedenti si erano registrati 201 casi e 30 morti. Il totale dei positivi era di 15.060: di questi 14.015 si trovavano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 963 persone erano ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva erano 82

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha emesso una nuova ordinanza che disciplina e determina i nuovi orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive per tutto il periodo compreso fino al 31 luglio 2020. A far data dal 1° luglio e sino al 31 luglio 2020, le attività economiche, autorizzate all’apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, possano rimanere aperte all’interno delle seguenti fasce orarie secondo le seguenti modalità:

A) i pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande

dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo;

dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.

dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo; dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo. B) relativamente ai pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande ubicati nelle altre zone della Città e agli stabilimenti balneari del lungomare:

dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo; dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo. Per quei lidi balneari che siano in possesso dell’autorizzazione all’intrattenimento danzante (ex artt. 68 e 80 TULPS) , in deroga è consentita l’apertura all’interno delle seguenti fasce orarie:

nel giorno del sabato dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;

in altro giorno della settimana a scelta dell’esercente, dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, previa comunicazione a mezzo pec con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune;

C) relativamente alle attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande

dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 03.00 del giorno successivo;

nel giorno del sabato dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo; in altro giorno della settimana a scelta dell’esercente, dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, previa comunicazione a mezzo pec con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune; dalla domenica al giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; dal venerdì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 03.00 del giorno successivo; D) relativamente alle altre attività commerciali che effettuano vendita al dettaglio, fatta salva la disciplina ordinaria sugli orari per la media e grande distribuzione, e alle altre attività artigianali (a titolo esemplificativo estetisti, parrucchieri etc.):

è consentita l’apertura all’interno delle seguenti fasce orarie:

dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 24:00;

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 3 LUGLIO 2020

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.