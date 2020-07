Servizi pulizia spiagge libere di Pescara, affidati lavori per la stagione 2020

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara ha affidato i servizi di pulizia, ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione di piccoli chioschi informativi e/o di ristoro sulle spiagge libere cittadine per la stagione estiva 2020 al comitato provinciale dell’Arci, con specifico riferimento ai tratti di arenile del cosiddetto lotto n. 2 ARENILE SUD/NORD – CHIOSCO N. 3 (dal progressivo n. 8 al n.16 come di seguito analiticamente indicato nella tabella riepilogativa), comprensivo quindi delle spiagge libere del Comune di Pescara e di un piccolo chiosco informativo e di ristoro. Nella concessione all’Arci non rientrano i tratti di seguito indicati:

quello compreso tra la concessione numero 19 “Portanuova Entertaiment” e la numero 20 “La Lucciola”;

tra la concessione n. 21 “Aurora” e la n. 22 “Ippocampo”;

tra la concessione n. 22 “Ippocampo” e la numero 23 “Mila”.

In conseguenza di questo, le tre aree demaniali su elencate – a seguito di avviso pubblico – sono state in due casi così assegnate:

ai concessionari Aurora sas e Ippocampo sas la spiaggia libera identificata alla lettera G del PDM Comunale (Lotto 2);

ai concessionari Ippocampo sas e Mila snc la spiaggia libera identificata alla lettera H del PDM Comunale (Lotto 2).

la spiaggia libera identificata alla lettera F del PDM Comunale (Lotto 2) è ancora in corso di affidamento in quanto sono due le istanze d’interesse.

“Credo che i nostri uffici abbiano fatto un buon lavoro – ha dichiarato l’assessore Maria Paoni Saccone – dopo la decisione della cooperativa Eta Beta di uscire di scena. L’obiettivo è stato quello di consentire la migliore fruizione possibile delle spiagge libere ai nostri concittadini e quanti raggiungeranno il litorale di Pescara. I servizi e la gestione dei chioschi permetteranno di avere a disposizione spiagge pulite e servizi adeguati. Questo è il mio auspicio. Auguro quindi buon’estate a tutti, lavoratori e bagnanti”.