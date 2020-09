Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 29 settembre

Notizie del 29 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: in attesa dell’aggiornamento 54 i ricoverati, 4 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 29 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 28 settembre parlava di 4 nuovi positivi, 54 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 799 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 479 i deceduti. 3048 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 29 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dicharato che in virtù di un accordo tra Oms e alcuni partner industriali, e con il sostegno della Gates Foundation, 120 milioni di test rapidi per il Covid-19 saranno messi a disposizione dei paesi a basso e medio reddito entro sei mesi. I test forniranno risultati affidabili in circa 15-30 minuti, anziché ore o giorni a un prezzo inferiore con apparecchiature più semplici.

In una intervista rilasciata a Sputnik Italia, il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha sottolineato che “il terrorismo mediatico di certo non favorisce una miglior gestione della situazione legata al Coronavirus. Rispettare le regole del distanziamento, indossare la mascherina e lavare spesso le mani sì. L’Italia, rispetto ad altri Paesi europei come la Francia e la Spagna, sta fronteggiando al meglio il virus. Al di là degli articoli allarmisti che bombardano di negatività i cittadini, i dati dicono altro […] gli italiani hanno adottato da subito delle misure molto drastiche, il lockdown è stato il più duro fatto al mondo. Da quel momento si è continuato a spingere sulle misure del distanziamento, delle mascherine e del lavaggio delle mani. È stato un mantra continuo da parte del governo e delle istituzioni locali. Tutto ciò inevitabilmente ha portato a dei risultati che sono di fronte agli occhi di tutti, sono risultati che mostrano come l’Italia oramai da un mese e mezzo ha costantemente una percentuale di positivi sul totale dei tamponi fatti fra l’1,5 e il 2%”.