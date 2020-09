Trasporto scolastico a Giulianova, riaprono le iscrizioni 2020/2021

Sul sito web del Comune di Giulianova presente l’avviso con tutte le informazioni utili: ecco tutto quello che c’è da sapere

GIULIANOVA – Sono riaperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, da effettuare seguendo l’avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, sino a giovedì 01 ottobre 2020 ore 14.00, che si rivolge ai genitori che non sono riusciti a portare a termine la procedura di invio della domanda per la conseguente immissione in graduatoria, ma che sono già presenti nella sezione ‘Anagrafica’ del sistema di gestione del servizio, fermo restando la disponibilità dei posti e l’impossibilità di variare i percorsi già avviati e definiti.

L’avviso è rivolto anche a coloro che non risultano nella sezione ‘Anagrafica’ ma che presentano problematiche particolari nell’organizzazione del nucleo familiare:

entrambi i genitori occupati con inizio dell’orario di lavoro incompatibile con la gestione del carico familiare (allegare dichiarazione del datore di lavoro nella sezione ‘Allegati’);

nucleo monogenitoriale con genitore occupato ed orario di lavoro incompatibile con la gestione del carico familiare (allegare dichiarazione del datore di lavoro nella sezione ‘Allegati’);

presenza all’interno del nucleo familiare, di soggetti con handicap certificato ai sensi della L.104/92 art.3 c.3

Anche in questi casi l’ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti e all’impossibilità di variare i percorsi già avviati e definiti.

Il Comune di Giulianova all’utenza che occorre sincerarsi dell’avvenuto “invio” della domanda attraverso la verifica della ricezione della “mail di conferma” del sistema.