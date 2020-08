Notizie del 29 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 39 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 29 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 28 agosto parlava di 20 nuovi casi. 39 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 343 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2870 dimessi/guariti. I positivi erano 383.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 29 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Sull’ultimo non è stato specificato che si dovrà attendere lunedì come solitamente viene comunicato in quello del venerdì.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.462 e 9 i decessi. 1.178 le persone ricoverate, 74 quelle in terapia intensiva, 21.873 quelle in isolamento domiciliare.

Tiene banco i tema della riapertura delle scuole, con tutte le problematiche ad esso connesse. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato attraverso i social che é stato firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. “Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della scuola sono priorità per questo governo”.

Dello stesso avviso il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ai microfoni del TG3 ha ribadito che l priorità assoluta é quella di riportare i ragazzi in classe. I banchi costituiscono solo una parte del lavoro, poi ci sono le assunzioni: porteremo 70mila unità di personale scolastico in più. Per a ripartenza sono stati investiti 2,9 miliardi. La Azzolina ha garantito che il personale scolastico si comporterà seriamente e non arriveranno certifcati di massa. D’altronde lo ha già dimostrato inoccasione degli esami di Stato quando tutti pensavano ad una malattia collettiva.