Alessia Montelpare e Sarah Edjekpan alle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Continua a rinforzarsi il settore giovanile delle nostre Panthers, arricchito di altri due importanti innesti: le playmaker Alessia Montelpare (180 cm, proveniente da Porto San Giorgio) e Sarah Edjekpan (165 cm, di origini beninesi ma nata e cresciuta a Grottaglie, lo scorso anno all’Elite Roma, entrambe classe 2004. Come per Schena e Demojana, le due atlete hanno ben impressionato lo staff tecnico nello stage dello scorso metà luglio, impattando al meglio con la realtà Panthers.

IL DS LAURA ORTU SU EDJEKPAN

“Aggiungiamo un altro prospetto di valore, consolidando l’orientamento societario di puntare sulle giovani. Seguo Sarah da un paio d’anni: ha un’esplosività pazzesca e tanta voglia di far bene, che l’ha portata a importanti miglioramenti in poco tempo. Assieme alle altre nuove arrivate, alle under già in organico e ad altre aggiunte che saranno presto comunicate, credo che abbiamo tutte le potenzialità per puntare a risultati importanti nelle varie categorie giovanili. E sarà molto divertente vederle all’opera tutti insieme, registrandone man mano i miglioramenti”.

COACH GHILARDI SU MONTELPARE

“Ci tengo innanzitutto a ringraziare personalmente la società di Porto San Giorgio e Sara Ficiarà per la disponibilità e soprattutto la fiducia riposta nei nostri confronti: Alessia è una ragazza a cui tengono molto, e per noi sarà un onore ripagarli. Dal punto di vista cestistico, si comporta già da veterana: lo scorso anno in C ha vissuto una stagione da protagonista a livello senior, e vanta grandissimi margini a livello tecnico, fisico e soprattutto mentale. Sono convinto che potrà avere un ruolo importante anche con la nostra prima squadra”.