Notizie e dati bollettino Covid-19 in Abruzzo del 27 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 142 i ricoverati, 3 i pazienti in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 27 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 3 casi nuovi, 142 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 764 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTO NEWS

Fino al 4 giugno si potranno presentare le domande per il progetto Aiuta Imprese, un aiuto per le spese di investimento, nello specifico le spese per l’acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni” conclude la consigliera leghista. Le domande possono essere presentate attraverso il link: https://sportello.regione.abruzzo.it. Potranno presentarla i titolari di micro e piccole imprese e i lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160, che abbiano il DURC regolare al momento dell’erogazione del contributo richiesto, in base all’art.4 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Soddisfazione da parte del Consigliere della Lega per l’altro numero di domande gIà nelle prime ore, testimonianza che l’azione politica posta in essere dal Consiglio regionale su iniziativa propulsiva della Lega sta andando nella direzione giusta.

Approvata la legge di riforma sulla Medicina dello Sport. Secondo Sospiri il provvedimento legislativo varato ribadisce in maniera decisa l’importanza dell’attività fisica e motoria nei ragazzi e, più in generale, nella popolazione, attività che va però condotta in maniera seria, all’interno di paletti sanitari chiari, che devono tutelare la salute dell’utente-fruitore, e dare garanzie di legittimità a chi opera a stretto contatto con gli atleti e che, a sua volta, si occupa della loro salute. Il Consigliere del M5S Francesco Taglieri ha affermato che la regolamentazione sanitaria in ambito sportivo è fondamentale per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, a maggior ragione in questi tempi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 27 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 27 MAGGIO 2020