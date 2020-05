Abruzzo, arrivano i Condhotel: alberghi con appartamenti

All’estero questa tipologia di struttura ricettiva esiste da tempo, in Italia sono arrivati ora. Il 25 maggio la Giunta ha deliberato l’avvio

REGIONE – La giunta Marsilio ha approvato la delibera che da il via alle procedure per l’avvio e l’esercizio del Condhotel nella Regione Abruzzo. Il decreto legge n.133/2014 definendoli ‘esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, dotate di cucina autonoma

Il condhotel è un albergo che comprende stanze per la ricettività alberghiera e miniappartamenti con cucina autonoma vendibili a privati. Stanze e miniappartamenti possono trovarsi in una o più strutture costruite nello stesso comune. L’hotel fornisce i servizi accessori, l’alloggio ed eventualmente il vitto sia alle stanze per i clienti sia ai nuovi proprietari.

Gli alberghi possono vendere ai privati una porzione di camere o appartamenti, che si trovano all’interno della struttura ricettiva o costruiti vicino all’hotel. L’acquirente è proprietario a tutti gli effetti dei locali comprati. Nei periodi dell’anno in cui non usufruisce di questa sorta di seconda casa, la proprietà a uso residenziale è gestita dall’albergo stesso in base ad un accordo, e al consenso del nuovo proprietario, che ha diritto ad una percentuale sull’affitto compresa tra il 30 e il 60 per cento.

Chi gestisce l’hotel deve fornire anche alle unità abitative ad uso residenziale tutti i servizi tipici di una struttura ricettiva alberghiera (in base al livello di classificazione del condhotel), per il periodo indicato nel contratto o comunque per almeno 10 anni.