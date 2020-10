Coronavirus in Abruzzo, dati e contagi del giorno 22 ottobre 2020

Notizie del 22 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 212 i ricoverati, 14 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 22 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 21 ottobre parlava di 252 nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 91 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 5 nuovi casi e saliva a 500.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3195 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 3091 (+246 rispetto a ieri). 212 pazienti (+2 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 14 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2865 (+245 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 22 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Partiamo dalla cronaca locale. La scuola media “Rossetti” di Pescara é stata chiusa per un cluster di Covid: un insegnante e almeno nove studenti che frequentano classi diverse sono risultati positivi. La positività di due chirurghi e di alcune infermiere ha indotto i vertici della Asl a chiudere per sette giorni le sale operatorie dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Ieri, in Italia, si é registrato il record di contagi. Il bollettino del 20 ottobre 2020 parlava di 10.874 nuovi casi 8.454 ricoverati, 870 quelli in terapia intensiva; 89 decessi.

Nel suo intervento alla Camera il Premier Giuseppe Conte ha dchiarato che il Governo é consapevole dei sacrifici che sta chiedendo ad alcune categorie, soprattutto bar e ristoranti, assicurando a queste di tenerne conto nella prossima Legge di Bilancio 2021. Le attività scolastiche continueranno in presenza: lo si deve all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi che non vanno lasciati privi di una esperienza così importante come la scuola. Sono previste misure di flessibilità di orari solo per le scuole secondariw. Misure importanti sono state disposte anche per il trasporto scolastico, per evitare affollamenti; per questo sono stati stanziati350 milioni aggiuntivi nel 2021 per Regioni e Comuni.

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia ha convocato per le 14 di oggi una riunione di coordinamento d’intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e le Regioni. Si parlerà di come rafforzare le reti interne alle Asl nelle operazioni di tracciamento dei contagi da Covid-19.