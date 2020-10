Otto defibrillatori per Giulianova, donazione della BCC Adriatico Teramano

GIULIANOVA – L’importante donazione è avvenuta, stamane in Municipio, nell’ufficio del Sindaco Jwan Costantini, alla presenza del primo cittadino, del Presidente del Cda della filiale teramana, l’avvocato Antonino Macera e del Direttore Generale, il dottor Tiberio Censoni.

“Con questo gesto vogliamo dimostrare concretamente il sincero attaccamento che la nostra banca nutre nei confronti del territorio in cui opera – dichiara il Presidente della BCC Antonino Macera – a maggior ragione in questo momento difficile per i cittadini e tutte le realtà sociali, economiche e commerciali a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo ancora fronteggiando”.

“Il nostro ringraziamento e quello della comunità al Presidente Macera e al Direttore Censoni per la significativa donazione che abbiamo ricevuto oggi – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – grazie alla strumentazione donata il territorio avrà una possibilità in più in materia di tutela della salute pubblica, in ogni situazione di emergenza che dovesse verificarsi. I defibrillatori portatili verranno consegnati alle scuole del territorio comunale mentre gli altri, dotati di colonnina fissa, verranno installati in Piazza Fosse Ardeatine e Piazza Del Mare”.

Nella foto dell’incontro con il Sindaco Costantini, il Presidente della BCC Antonino Macera ed il Direttore Generale Tiberio Censoni.