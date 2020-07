Notizie del 22 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 12 i pazienti ricoverati in ospedali, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 22 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 21 luglio parlava di 2 nuovi casi. 13 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 104 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2758 dimessi/guariti. I positivi erano 116.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 129, i decessi 15. I guariti erano 217: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 49, 767 quelli ricoverati con sintomi, e 11.647 in isolamento domiciliare

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Sarah Gilbert, uno dei principali ricercatori dell’università di Oxford, intervenendo alla radio della Bbc, ha dichiarato che non é certo che il vaccino sia pronto entro la fine dell’anno. La prima fase della sperimentazione su circa mille persone ha mostrato una buona risposta immunitaria. Le prossime sperimentazioni, su un numero maggiore di pazienti, dovranno dimostrare che ci sia un’effettiva protezione

Il vertice europeo ha approvato il Next Generation Eu, per 750 miliardi: 390 di sussidi e 360 di prestiti. Per raccogliere i soldi, la Commissione Ue emetterà sui mercati bond europei pluriennali: i singoli Stati ripagheranno la parte dei prestiti. All’Italia spettano 209 miliardi , con 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. “Sono stati giorni molto intensi, ma questo risultato ci deve rendere orgogliosi. Orgogliosi di essere italiani”, ha scritto su Twitter il Premier Giuseppe Conte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 22 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.