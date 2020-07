Fossacesia, laurea telematica: ecco dove si potrà discutere

FOSSACESIA – La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio. e dell’Assessore Giovanni Finoro, ha approvato la delibera con la quale si concede ai laureandi l’Aula Consiliare del Comune di Fossacesia, per poter discutere in via telematica, le loro tesi di laurea.

“É un provvedimento che va incontro alle esigenze di molti Atenei che, al momento, causa emergenza Coronavirus, non possono consentire a tutti gli universitari di raggiungere il traguardo della laurea nelle proprie sedi – precisano il Sindaco Di Giuseppantonio e l’Assessore Finoro -. Per queste debbono affidarsi alla rete e alle infrastrutture tecnologiche, che tolgono un po’ la sacralità del momento. L’aula consiliare sarà quindi a disposizione di quanti vorranno, in modo da poter celebrare degnamente l’evento con i parenti e gli amici più stretti”.

Per quanti vorranno, l’aula del Consiglio Comunale sarà a disposizione su prenotazione per poter essere allestita e sarà aperta a un massimo di dieci persone.