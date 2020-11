Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 17 novembre 2020

Notizie del 17 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 571 i ricoverati, 59 le intensive

REGIONE – Martedì 17 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 16 novembre in Abruzzo si registravano 642 nuovi positivi. I ricoverati in malattie infettive erano 571, in terapia intensiva 59. 11 i decessi che hanno portato il totale a 690.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 17 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeiggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

A fronte dell’alto numero dei nuovi contagi, nella serata di ieri il Governatore Marco Marsilio ha firmato l’Ordinanza n. 102, con la quale, dal 18 novembre al 3 dicembre, su tutto il territorio abruzzese sarà istituita la zona rossa. Sarà vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Chiusi bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto sarà consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci saranno restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Resteranno aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media; fino alla prma media le lezioni si terranno in presenza. Resteranno aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni. Saranno sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimarrà consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Saranno chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico sarà consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Anthony Fauci, immunologo e direttore dell’ Istituto Nazionale Malattie Infettive Usa in una intervista alla rete Nbc, ha annunciato che il vaccinodell’azienda statunitense Moderna contro il Covid ha effetti straordinari e una efficacia al 94,5%. É ottimista sul fatto che, sommati i risultati dell’altro vaccino della Pfizer, si possa finalmente prevedere un impatto serio sulla pandemia. Per fine dicembre sono previste dosi per le categorie ad alto rischio.