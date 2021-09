A Francavilla al mare si é parlato di turismo: ecco come é andata

Al centro del convegno un piano strategico turistico della Città per creare nuovi posti di lavoro e permettere di realizzare servizi più moderni

FRANCAVILLA AL MARE – Si é svolto all’Auditorium Sirena, a Francavilla al mare, un convegno sul turismo, al quale hanno presenziato, oltre al candidato sindaco Roberto Angelucci, l’Assessore Regionale Daniele D’Amario, Paolo D’Intino, esperto di Marketing Turistico, il candidato al consiglio Gianluca Pesce, ed amministratori delle città limitrofe.

Al centro la nascita di un piano strategico turistico della Città. Obiettivo del piano è quello di trasformare il turismo ed il conseguente commercio, insieme alla pesca e all’agricoltura del territorio, in risorse strategiche per la comunità, per creare nuovi posti di lavoro per i cittadini e per permettere di realizzare servizi più moderni e funzionali a sostegno di abitanti e turisti.

A proposito é intervenuto il candidato sindaco Angelucci che sottolinea anche in questa occasione quanto sia importante per la Città di Francavilla il turismo che “è da sempre l’asse portante dell’economia locale” e come ha spiegato Paolo D’Intino: “bisogna lavorare soprattutto sulla cultura del turismo, ed a questo seguiranno le infrastrutture necessarie”.

Per Angelucci: “Dobbiamo concentrarci su scelte strategicamente corrette. I nostri obiettivi sono: aumentare le presenze, migliorare i servizi, ampliare l’offerta e destagionalizzare i flussi turistici. Noi ci siamo, abbiamo tanti progetti e siamo pronti a coinvolgere tutti gli operatori turistici, veri protagonisti del rilancio. Bisogna utilizzare ed ottimizzare le risorse per il turismo che deve rinascere anche dopo l’emergenza sanitaria”.

Così é intervenuto l’Assessore Regionale Daniele D’Amario: “So molto sulla storia di Francavilla. Negli ultimi anni la politica ha puntato sui grandi concerti che facevano fare cassa ai bar ma non ha investito su un progetto per aumentare le strutture ricettive ed i posti letto. Ma dove potremmo mai ospitare questi turisti senza un progetto lungimirante sulle strutture alberghiere ed extralberghiere?”.