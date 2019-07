Anna Tatangelo chiude la Festa di San Cetteo: probabile scaletta

Tappa del tour 2019 a Pescara proporrà il meglio dei suoi successi musicali. I possibili brani che saranno cantati nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova

PESCARA – Il conto alla rovescia sta terminando. I fans di Anna Tatangelo questa sera, dalle ore 22 circa potranno gustarsi il concerto gratuito nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova a Pescara. Dopo la serata tra musica, ballo e divertimento offerta ieri sera da Los Locos con quasi 2 ore di grandi successi e tormentoni, il live di questa sera chiude la tre giorni di Festa di San Cetteo. Ricordiamo che la cantante tornerà in Abruzzo in occasione del ferragosto dove sarà in concerto a Montereale, in provincia dell’Aquila. Il live di questa sarà preceduto da quello degli Exentia e dall’estrazione della lotteria di beneficenza.

La stessa cantante dalla sua pagina Facebook annuncia di essere in partenza verso Pescara e ringrazia Radio Norba per la serata al Battiti Live: “Grazie Brindisi per l’affetto che mi dimostrate ogni volta! Ora di nuovo in viaggio verso Pescara! A stasera !”.

PROBABILE SCALETTA DEL CONCERTO

Quali saranno i brani che potremo ascoltare questa sera? Proviamo a fare una previsione della scaletta. Di sicuro sarà l’occasione per ascoltare alcune tracce tratte dal suo ultimo album “La fortuna sia con me” uscito lo scorso 8 febbraio. Su tutti “Le nostre anime di notte” che ha portato all’ultima edizione del Festival di Sanremo (di seguito il videoclip).

Tra gli ultimi singoli anche “Chiedere scusa” e “Perdona” ultimo estratto uscito il 22 marzo. Tra i suoi principali successi non mancheranno brani come “Ragazza di periferia” del 2005 ma che l’anno scorso ha visto la partecipazione di Achille Lauro e Boss Doms in una versione più squisitamente trap. E ancora i fans si aspettano di emozionarsi tra le note di “Doppiamente Fragili“, “Un Nuovo Bacio“, “Il Mio Amico“, “Rose Spezzate“, “Libera“, “Lo So Che Finirà“, “Muchacha“, “Quando Due Si Lasciano” e “Occhio Per Occhio“.