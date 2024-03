Un mondo di musica a Pescara: il programma dell’edizione 2024

In programma sei concerti nella biblioteca Emilia Di Nicola dal 9 marzo al 21 aprile sotto la direzione artistica di Roberto Di Lodovico

PESCARA – È una rosa di sei concerti gratuiti, da marzo ad aprile, che spazia nei linguaggi e nelle formazioni, dal duo al quintetto, attraverso il Jazz, il Folk e la musica d’autore. Si tratta della seconda edizione di Un mondo di musica, una rassegna promossa dall’Associazione culturale e sportiva Emilia Di Nicola, in collaborazione con lo SPI-CGIL di Pescara, l’associazione Il Girotondo e il contributo della Fondazione PescarAbruzzo. Direzione artistica di Roberto Di Lodovico.

PROGRAMMA

Il primo appuntamento è fissato a sabato 9 marzo alle 17 in via Aldo Moro 15/6 (zona San Donato a due passi dal palasport, ampio parcheggio). In programma Le donne di Faber. Sul palco Paola Ceroli alla voce, Stefano Barbati alle chitarre, Paride Marzuoli al piano, Nicola Di Camillo al basso e Cristian Pellicciotta per le immagini e la narrazione. Le donne che si incontreranno nei testi dello spettacolo sono mamme, sono figlie, anziane o giovanissime, sono in carriera o vittime degli eventi e degli uomini, ma tutte con un carico umano straordinario e caratterizzate da infinita bellezza. Lo spettacolo prevede la proiezione delle immagini sulle quali si snodano le canzoni del repertorio di Fabrizio De Andrè interpretate dal vivo.

Ma oltre agli artisti coinvolti, tra i migliori esponenti della scena culturale abruzzese e non solo, salta subito all’occhio il luogo scelto che ospiterà gli spettacoli: una biblioteca.

“Si tratta di un progetto culturale che punta a valorizzare una zona della città troppo spesso considerata periferica – spiega l’ideatore Giuseppe Filareto, già presidente regionale dell’Ordine dei Biologi, appassionato di arte e filantropo -. È un spazio polifunzionale, che ho voluto mettere su in memoria della mia compagna, Emilia Di Nicola, nel quale organizziamo appuntamenti culturali di vario tipo, dalle presentazioni di libri, agli incontri divulgativi sull’alimentazione, ai laboratori, ai concerti”.

Il programma prosegue sabato 16 marzo con l’attesa presentazione dell’album You Need Paper, del trio omonimo, al secolo il sassofonista Piero Delle Monache, il bassista con Michelangelo Brandimarte e il batterista Pierluigi Esposito. Musicisti di grande esperienza e talento, amici per la pelle e compagni di avventure artistiche da quasi trentanni anni. Solo nel 2023 hanno deciso di presentarsi ufficialmente come trio, con un repertorio di brani originali.

“È nostra intenzione – aggiunge il direttore artistico Roberto Di Lodovico – offrire alla cittadinanza un’occasione di ascolto originale e di qualità. Per dare spazio a chi merita e nello stesso tempo favorire la sensibilizzazione del pubblico. Visto il successo della prima edizione della rassegna, quest’anno abbiamo aumentato il numero dei concerti e l’ampiezza dei generi musicali, mantenendo alta la qualità delle proposte”.

A seguire, sabato 23 marzo sarà dedicato al progetto Un viaggio tra gli standard del Jazz, un concerto interattivo con il pubblico dove si racconterà la Storia del Jazz, dalle origini fino all’avanguardia degli anni ’70. Con Massimo Domenicantonio, piano, Cristian Moscone, sassofono, Giorgio Pelagatti, contrabbasso.

Il 7 aprile spazio invece a Folk Map con Marco Di Marzio, chitarra, basso e voce, Antonio Di Nardo, chitarra e voce e Peppe Nardone, chitarra e voce. I tre artisti partiranno dalle sfumature più tradizionali del Blues e dello Spiritual, passando per il Country, sfiorando il Southern Rock, fino al Folk. In scaletta la rilettura di giganti come Bob Dylan, Elvis Presley, Johnny Cash, Neil Young, Creedence Clearwater Revival, Tom Waits e altri…

Il 14 aprile invece, si potrà ascoltare Sonaterra: suoni, canti e racconti dall’Abruzzo alle radici del Mondo, a cura di CuntaTerra. Un suono che racconta di terre vicine e lontane, connesse da radici comuni. Melodie della tradizione abruzzese danzano senza tempo, spaziando in divertimenti sonori dal respiro contemporaneo, tra storie, poesie, parlature nostrane e richiami musicali di altri territori. Sul palco Marcello Sacerdote, narrazione, canto, zampogna, flauti arcaici e percussioni tradizionali e Sebastian Giovannucci, voce e organetti diatonici.

Infine, il 21 aprile, sarà ospite della biblioteca il gruppo anglo-italiano Newport Shanty Singers che chiuderà la rassegna con lo spettacolo Of Peace And War….And Much More. Oltre alle antiche ballate di origine medioevale, canti d’amore, melodie e versi che accompagnarono la rivoluzione industriale con i suoi conflitti sociali e canzoni di marinai e pescatori, Jigs e reels ed hornpipes che caratterizzano la musica da ballo, fino ai canti politici e sociali. Una particolare attenzione sarà dedicata alle canzoni popolari che hanno come tema la pace e la guerra. In scena Richard Thomas voce, chitarra mandolino, violino e flauti. Roberto Di Lodovico voce, chitarra e banjo, Sara Follacchio voce, basso e chitarra.

Maggiori info sulla pagina Facebook Biblioteca Emilia Di Nicola-Pescara. Tutti i concerti avranno inizio alle 17. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.