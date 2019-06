ASD San Giovanni Teatino Calcio premiata in Comune

Il Sindaco Marinucci e l’assessore Ferraioli hanno ricevuto la squadra in Comune. Consegnata una targa per la vittoria del campionato di Prima Categoria nel ricordo di Antonio papà dell’allenatore Alessandro

SAN GIOVANNI TEATINO – L’Amministrazione Marinucci premia i successi sportivi. Questa mattina, nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco Luciano Marinucci e l’assessore allo sport Roberto Ferraioli hanno consegnato una targa speciale all’ASD San Giovanni Teatino Calcio vincitore dei play off del campionato di Prima Categoria stagione 2018/2019 con la promozione nel campionato di Promozione. Gli atleti erano accompagnati dal dirigente Stefano Di Russo, il direttore sportivo Angelo di Meo e l’allenatore Alessandro Segalotti.

“Con stima ed apprezzamento per l’impegno profuso nello sport” ha ribadito il Sindaco Marinucci consegnando il riconoscimento. Con voce emozionata ha anche aggiunto: “quella di oggi è una giornata che dedico al ricordo di Antonio Segalotti con il quale, in passato, tante volte ho tifato dagli spalti il figlio Alessandro, oggi allenatore di questa squadra protagonista di un risultato straordinario”.

“Ho seguito costantemente le vicende sportive del San Giovanni Teatino calcio – ha dichiarato l’assessore Ferraioli – ed anche nei momenti più delicati ho sempre avuto fiducia in questa squadra, messa ottimamente in campo da Segalotti e ben costruita da una società eccezionale. Da parte nostra saremo sempre vicini a questa ed altre realtà sportive che danno un’immagine positiva della nostra comunità. Proprie per questo abbiamo investito, e continuiamo a farlo, nella nostra ‘Cittadella dello Sport,’ una struttura tutto l’Abruzzo, e non solo, ci invidia”.

Ringraziando gli amministratori sangiovannesi il dirigente Stefano Di Russo ha dichiarato: “É il risultato della buona programmazione. Avevamo pianificato la promozione in due anni, ma questa squadra e questi ragazzi ci hanno sorpreso vincendo subito. Ora siamo già al lavoro per la prossima stagione di promozione e non nego che un impianto come la Cittadella dello Sport ci aiuta molto nel ‘reclutamento’ di giocatori dilettanti che apprezzano la versatilità e l’importanza di questa struttura”.

Un volta tanto il ‘sergente di ferro’ Segalotti ha sorriso ed ha ringraziato i ‘ragazzi’ perchè “questa è stata un’annata straordinaria che resterà scolpita nella storia del calcio sangiovannese”.

“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto – ha dichiarato il capitano/bomber Stefano Landucci – è stato un anno di sacrifici per noi, i nostri familiari, quanti ci sono stati accanto, ed oggi ricevere questa targa è la dimostrazione che abbiamo fatto qualcosa di importante per lo sport di San Giovanni Teatino”.

Il San Giovanni Teatino approda in promozione dopo aver pareggiato per 1-1 la gara di andata in trasferta contro l’Athletic Lanciano ed aver vinto in casa, alla Cittadella dello Sport, lo scorso 9 giugno, per 2-1 con i gol di Barbacane e Fedele che ha realizzato la rete della vittoria all’ultimo minuto di recupero del secondo tempo.

In regolar season, nel girone C di Prima Categoria, questi sono stati i numeri della squadra di Segalotti: 2^ classificata con73 punti. 23 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. 80 gol segnati, media 2,4 a partita, e 35 subiti, trascinata dal capocannoniere, 24 gol, e capitano della squadra Stefano Landucci.